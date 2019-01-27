كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - وزير الكهرباء يكشف عن موعد الزيادة القادمة في الأسعار - اعرف التفاصيل



أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عدم وجود زيادة أو تغيير فى أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو 2019، قائلًا: "مش عايز أى حد يسمع كلام عن زيادة الكهرباء من البعض حول ما يشاع عن زيادتها، وأؤكد بكل شفافية الكهرباء لن يتغير سعرها حتى 1 يوليو".

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