كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - شاكر من النواب: "تعرضت لهجوم كبير في 2014.. وقولت الناس معاها حق"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تعرض لهجوم كبير من كافة الفئات فى المجتمع عام2014 بسبب المشاكل آنذاك، متابعا:" تعرضت لهجوم على مدار عام كامل لم يتعرض له وزير فى حياته، وكنت بقول أن الناس ليها حق".

وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الرعبية بمجلس النواب، أن المواطنين ووسائل الإعلام وكل فئات المجتمع شنوا هجوما عليه بسبب مشاكل الكهرباء حينذاك ولكن بفضل الله منذ عام 2015 لم ينقطع التيار الكهربائى بسبب عجز فى التيار، وهذا لا يعنى عدم انقطاع الكهرباء نهائيا ولكن الانقطاعات جميعها كانت نتيجة أعمال الصيانة او ما شابه ولكنها ليست ناتجة عن العجز.

وأشار وزير الكهرباء أن استهلاك المنازل من الكهرباء يمثل 46% من الطاقة المنتجة، والصناعة تمثل 24%، وفى عام 2022 سيكون هناك دعم تبادلى بين الفئات الأكثر استهلاكا والفئات محدودة الدخل.