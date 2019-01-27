انت الان تتابع تفاصيل خبر بين السخرية والواقع الصعب.. حملات مصرية لمقاطعة الزواج والدخان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 02:25 مساءً - أطلق ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملتين جديدتين؛ حملت الأولى عنوان "خليها تعنس" في إشارة إلى ارتفاع تكاليف الزواج والدعوة لمقاطعته، في حين عنونت الثانية بـ"خليها في المصنع" وتهدف إلى مقاطعة شراء السجائر نظراً لغلاء أسعار الدخان.

دعوة لمقاطعة الزواج

ويسلط الشباب المصري الضوء على ارتفاع تكاليف الزواج من خلال هذه الحملة، التي لاقت صدى واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية، الأحد.

وتحت عنوان "خليها تعنس ومتورطش نفسك"، غرد العديد من الشباب المؤيدين للحملة عبر هذا الهاشتاغ، الذى شهد عبارات ساخرة من قبلهم.

واعتبر النشطاء أن الزواج أصبح سلعة باهظة الثمن لا يستطيعها أغلب الشباب، مضيفين أن الفتيات إن كن راضيات بذلك ولا يردن التراجع عن هذا الأمر فليبقين عزباوات .

وفي المقابل ردت بعض الناشطات على الهاشتاغ وانتقدنه بوسم آخر "اللي معهوش ميلزموش"؛ أي من لا يملك المال لا يلزمه الزواج.

الدخان باهظ الثمن

هذه الحملة تأتي ضمن عدد من حملات المقاطعة لبعض المنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مثل حملة "خليها تصدي" التى استهدفت مقاطعة شراء السيارات.

وقال النشطاء إن ارتفاع أسعار الدخان فرصة للتخلي عن شربها لأنها مضرة بالصحة، ومكلفة، وسخر آخرون من الوسم باعتبار أن البعض سيبقى مدمناً عليها مهما ارتفع سعرها.

ويهدف منظمو حملة "خليها في المصنع" إلى الضغط على الشركات من أجل تخفيض أسعار السجائر، أو وقف رفع أثمانها.

ووضع المقاطعون للسجائر موعداً لبداية الحملة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، بهدف إيصال رسالة للشركات بضرورة إعادة النظر في أسعار السجائر في الأسواق.