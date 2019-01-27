بالصور| بعد انهيارها من البكاء.. شاب يحضن شقيقته بحفل خطبتها: "عليكي 500 جنيه"

"حضن وعناق يجمع بين الرومانسية والضحك الهيستيري"، مشاعر جمعت بين فتاة وشقيقها أثناء حفل خطبتها، تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيدين بطبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، متمنين تجربة هذه المشاعر مع أشقائهم.

"هُن" تواصلت مع صاحبة الصورة "مايا عزام"، وسردت الكواليس الخاصة بحقيقة هذه الصورة، وقالت: "أخويا أكبر مني بـ3 سنين بس تاريخ ميلادنا واحد، هو بيغير عليا بطريقة غير عادية لدرجة أنه عاوزني أفضل جمبه، وكان مش عايز يحضر الخطوبة من شدة غيرته عليا".

رغم الصداقة التي تجمعه بخطيبها إلا أنه كان رافضا لفكرة بعدها عنه ومشاركة غيره بها، مضيفة: "بيحب خطيبي وبيحترمه جدًا بس فكرة أنه هياخدني دي بتتعبه نفسيًا، مكنتش عاوزه ألبس الشبكة لحد ما جه، وأول ما شوفته جريت عليه حضنته جدًا لأني بحسه توأمي في كل حاجة، أخويا حنين بطريقة غير عادية.. ربنا يخليه ليا بس هي نقطة الغيرة لدرجة أنه لما عرف إني هتخطب قعد يعيط كتير".

تتابع بسعادة: "وهو بيحضني فكرني بالـ500 جنيه اللي مستلفاها منه كان عاوز يضحكني لأني كنت منهارة من البكاء".

تعتمد "مايا" على شقيقها وكأنه أبًا لها، وفقا لها، تردف: "كان باقي على فلوس الـ(ميك آب) بتاعي 300 جنيه أخدتهم منه و100 جنيه (مكوى) للفستان، وأنا لما بحتاج حاجة بروحله علطول يعني يمكن عمري ما طلبت من بابا حاجة، لكن محمد على طول بروحله ودايما فاكر أنا أخدت منه كام.. دائمًا ييجي وإحنا قاعدين بناكل أو في أي خروجة يقولي فاكرة يوم كذا لما خدتي مني كذا".

فوجئت "مايا" بردود الأفعال على صورتها، ولم تك تتوقع وصولها بهذه السرعة لصفحات الـ"سوشيال ميديا"، معلقة: "أنا مبسوطة جدًا لأني لقيت بنات كتير أوي عملت منشن لأخواتهم، والبوست كان كله هزار وناس مبسوطة، ولما اتفاجئت إن صفحات خدت الصورة وشوفت الكومنتات كنت مبسوطة".

وأضافت: "يمكن كومنت واحد اللي ضايقني إن واحد بيقولي مايا عزام ومحمد حسام يلا كملي تأليف، حاولت أوصله إني مايا حسام عزام وأنا كاتبه اسم العيلة بس مستوعبش الموقف، أضايقت بس صحابي دخلوا ردو وصحاب أخويا ردوا".

واختتمت: "أخويا في الجيش دلوقتي، وأنا متأكدة أنه لما ييجي ويشوف الصورة هيبقي مبسوط جدًا".

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