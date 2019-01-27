بالفيديو| قبل ساعات قليلة من زفافها.. اختطاف عروس على يد مجهولين

بينما كانت تستعد عروس هندية لحفل زفافها، اختطفت أثناء خروجها من صالون التجميل على يد مجهولين، وذلك قبل ساعات من حفل زفافها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن العروس الهندية منذ أن خرجت من منزلها في ولاية بنجاب الهندية، وذهبت إلى صالون التجميل برفقة جدتها وشقيقتها، اللتان تركتا العروس بمفردها للذهاب إلى سوق قريب من الصالون، وهي لا زالت في تعداد المفقودين.

وأظهر فيديو كشفت عنه "الصحيفة البريطانية" لحظة اختطاف العروس، التي لم يكشف عن هويتها بعد، أثناء خروجها من صالون التجميل، حيث توقفت سيارة بيضاء وترجل منها رجلين، تمكنا من خطف العروس ووضعاها بالإجبار داخل السيارة تحت تهديد السلاح.

وبحسب التقارير الصحفية، أن أقارب العروس أبلغوا الشرطة، زاعمين بأنهم يعرفون هوية مختطفين العروس، وهما من مدينة جلال آباد.

وقال رئيس دائرة شرطة المقاطعة، مانجيت سينج، إنه أرسل فرق بحث كثيفة للعثور على الرجلين وإنقاذ العروس.

ورغم أنه لم يتضح بعد سبب الواقعة، إلا أن الشرطة تعتقد أن السبب يرجع إلى نزاع عائلي يتعلق بالزفاف، وأوضحت الشرطة أيضًا أن المختطفين كانا مسلحين، بالإضافة إلى الاشتباه في 6 أشخاص بالتورط في عملية الخطف.

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