سما المصري ترد على انتقادات متابعيها لصورها الجريئة: "محدش هيدخل معايا القبر"

علقت الراقصة سما المصري على انتقادات متابعيها لصورة نشرتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، أمس، ظهرت خلالها وهي تستلقي على السرير، قائلة: "عجبني أوي تعليقاتكم على الصورة اللي قبل دي، حاجة لطيفة جدا إني أوديكم بصورة وأرجعكم بصورة تانية".

وأضافت "المصري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بقى حتة صورة تخليكوا تفقدوا أعصابكم كده وهاتك يا شتيمة وفين التوبة وفين النوبة؟.. أقسم بالله بحب أمرجحكم كده، وأطلعكم فوق وأنزلكم تحت".

وانتقدت "سما" طريقة تفكير متابعيها المصريين والعرب وتعاملهم مع ما تنشره، قائلة: "أنا مبسوطة بتفكير المصريين والعرب ده أوي نظامهم (عيني فيه وأقول إخيه)، وبتعملوا لايكات كتير على نفس الصور اللي بتشتموني عليها.. غريييبة.. لا وتلاقي واحد لطيف يعلق يقولي (زهقتينا يا شيخة).. وأنت إيه اللي جابك عندي... إلا إذا كان ليك كيف تزهق وتتعب؟".

وتابعت: "عيب عليكوا لما أمرجحكم زي عرايس الماريونت كده.. عجبتني كلمة معلق علق بيها هنا قال (محدش هيدخل معايا القبر).. ودي حقيقة خليكوا في نفسكم وكل واحد يخليه في كوزه لما نعوزه... ومش هاشتم حد بلوك علطول.. اهدوا.. بهدووووء".

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