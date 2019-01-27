"تليجراف" البريطانية تعتذر لميلانيا ترامب عن "مقال كاذب"

اعتذرت صحيفة "تليجراف" البريطانية للسيدة الأمريكية ميلانيا ترامب، ودفعت لها تعويضات مالية كبيرة، وذلك بعد نشر مقال وصفته "ميلانيا" بأنه يحتوي على العديد من المعلومات الكاذبة.

وأوضحت الصحيفة، أنها تعتذر "بدون تحفظ" عن محتوى غلاف نشرته، في 19 يناير، في ملحق أسبوعي لها، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".

وذكرت "تليجراف": "لإظهار أسفنا، اتفقنا على دفع تعويضات مالية كبيرة للسيدة ترامب، فضلًا عن التكلفة القانونية"، دون أن تحدد قيمة التعويضات.

وأضافت الصحيفة أنها ذكرت "مغالطات" بشأن شخصية والد ميلانيا ترامب، و"كذبت في أسباب تركها لدراسة الهندسة المعمارية، وأن مسيرتها المهنية كعارضة أزياء لم تنجح قبل أن تقابل دونالد ترامب".

و"تلجراف" هي واحدة من أعرق الصحف في بريطانيا، وتنتهج خطًا مواليًا لحزب المحافظين.

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