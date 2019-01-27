"حفل زفاف نباتي".. عروس تمنع أقاربها من آكلي اللحوم حضور فرحها

"محدش هيحضر فرحي بياكل لحمة"، بهذه الكلمات قررت عروس أسترالية إبلاغ أقاربها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرارها منع أقاربها وأصدقائها من آكلي اللحوم حضور فرحها. وأوضحت العروس، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها لا تحب اللحوم، ووصفت أقاربها ومعارفها من آكلي اللحوم بـ"القتلة". ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، حرص أقارب العروس على انتقادها ووصفوها بـ"المجنونة"، لأنها لن توجه دعوة لأي أحد من أقاربها. وتابعت، عبر صفحتها، أنها "لا تريد استضافة القتلة من آكلي اللحوم لأنها تريد حفل زفاف نباتي". ​

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