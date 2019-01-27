بالصور| تصالحت مع المرض.. فتاة أمريكية تتحدى "حَب الشباب" لإلهام الآخرين

قررت فتاة تدعى جريس نسبيت، من فيلادلفيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، التعامل بشجاعة مع المرض الذي أصاب وجهها، وجعلها غير قادرة على الخروج من البيت ومواصلة حياتها بشكل طبيعي.

أُصيبت "نسبيت" بحب الشباب الكيسي الحاد، الذي يعد النوع الأكثر صعوبة من هذا المرض، حيث يؤدي لظهور نتوءات حمراء وناعمة تحت الجلد، كما أنها أحيانًا ما تكون مؤلمة للغاية، عندما كانت بالمرحلة الثانوية، الذي جعلها غير قادرة على تناول الطعام أو الإبتسام، وأفقدها الثقة بنفسها لفتراتٍ عدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبشجاعة بالغة قررت مشاركة قصتها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإلهام الآخرين وأحذ الثقة من قصتها، وتغيير نظرتهم عن حب الشباب، وبعد تفكير طويل تمكنت من مواجهة العالم والانتصار على المرض من خلال التصالح معه والتعامل معه كأنه شيئا عاديا.

ظلت تأخذ علاجًا لمدة 8 أشهر لكنه كان يسبب لها أعراضًا جانبية قاسية، كتقشير الجلد والاكتئاب، مشيرة إلى أنها اتبعت أنظمة غذائية مختلفة، فضلاً على الخضوع للعديد من الفحوصات لكن لا يساعدها أي شيء.

​