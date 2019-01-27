تعرفي على أنواع الشاي التي تحمى من السرطان.. "الأخضر" في المقدمة

أكد علماء جامعة سانت لويس، الأمريكية، أن هناك أنواع من الشاي تساعد في الحماية من سرطان الثدي منها كما ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- الشاي الأخضر.

- الشاى الصيني يمكن أن يمنع تطور خلايا سرطان الثدي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة هذه الأنواع من الشاي يمكن استخدامها على نطاق واسع كإجراء وقائي للمرض، بالإضافة إلى عدم فاعلية الشاي الأسود.

وحلل الباحثون أيضًا حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات منه في الصين ووجدوا أنه في المناطق التي ينتشر فيها استخدام الشاي الصيني هى أقل معدلات الإصابة بالسرطان.

ويحتوي الشاي الصيني على الكافيين والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

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