معلومة تهمك| 6 طرق للتخلص من الهالات حول العين

شاركت أحدى المهتمات بالبشرة بعدد من نصائحها حول العناية بالبشرة وتحديدا المنطقة المحيطة بالعينين، والتي تعتبر من أكثر المناطق التي يظهر بها علامات الشيخوخة المبكرة، بسبب عدم الاهتمام بها.

ويعتبر الجلد حول العين هو أرق وأكثر حساسية من الجلد على أجزاء أخرى من الجسد، ولأن العين تعمل كثيرًا طوال اليوم، من الوميض إلى التعبير عن مشاعرك، فإن هذا وحده قد يسبب الشيخوخة المبكرة، وإضافة إلى ذلك يمكن للعوامل الوراثية والأشعة فوق البنفسجية والضغوط الخارجية وخيارات أن تجعل الجلد حول العينين ينمو بسرعة أكبر، وفقا لـ"healthline".

ومن أعراض وجود بعض المشاكل بمنطقة الجلد حول العين "هالات سوداء، ظهور بعض الخطوط الدقيقة، الانتفاخ "بما في ذلك أكياس العين"، وان كان لديك أي من تلك الأعراض ومهما كان عمرك فتستطيعي من الأن إعطاء عينيك الاهتمام الذي تستحقه، وهناك بعض النصائح البسيطة التي تحقق نتائج إيجابية وإضافتها إلى روتين جمالك اليومي.

- الترطيب

يعتبر ترطيب بشرتك هو أحد أهم الخطوات المهمة للحفاظ على بشرتك لتجنب ظهور التجاعيد، وهذا ممكن باستخدام الماء فهو يمكن أن يساعد على التقليل من ظهور الخطوط والتجاعيد، ويمكنك استخدام مرطب الوجه للبشرة حول العينين، بعد التأكد من أنها لا تهيج عينيك وتوفر كمية كافية من الرطوبة، ولتأخذي في الاعتبار أنه نظرًا لأن الجلد رقيق حول العينين، فقد يكون حساسًا لكريم الوجه العادي، فإذا شعرت بإحساس لاذع فتجنب استخدام مرطب الوجه العادي.

- تحققي من المكونات

عندما تكونى بصدد البحث عن كريم للجلد حول العين المناسب، من المهم معرفة المكونات التي يجب البحث عنها استنادًا إلى ما تحاولي علاجه.

- كن لطيفًا دائمًا

من إزالة ماكياج العيون إلى استخدام المنتجات الخاصة بالجلد حول العينين، من المهم أن تكوني لطيفة، فالجلد تحت عينيك نحيف جدًا وبسبب هذا، فإن الضغط الإضافي من الأنشطة اليومية لديه القدرة على المساهمة في خلق خطوط دقيقة إضافيةحول العين.

- الحماية من الشمس أمر لا بد منه

يمكن أن يلعب التعرض للشمس دورًا كبيرًا في عملية شيخوخة الجلد، ويمكن أن يجعل الجلد تحت عينيك أكثر قتامة، ويعتبر الواقي الشمسي واسع الطيف جزءًا لا غنى عنه من أي روتين للعناية بالبشرة ويجب استخدامه يوميًا.

- اعتني بنفسك بالتدليك

إذا لاحظت أن العينين المنتفختين تميلان إلى الذهاب والعودة ولكنها تبدو أكثر وضوحًا عندما تكونين متعبتين أو لا تنامي بشكل جيد ، فإن التدليك البسيط قد يؤدي إلى الحل.

- النوم، وتناول الطعام بشكل جيد

حينما يتعلق الأمر بتغيير عادات أسلوب حياتك وحماية البشرة حول عينيك ، فلابد وأن تهتمي بنظرية يعكس في الخارج ما يحدث في الداخل، فلابد من الحفاظ على ثلاث ممارسات لأسلوب الحياة: "الحصول على المزيد من النوم - ممارسة الرياضة - اتباع نظام غذائي صحي".

ويظل هانك دوما العديد من الطرق المختلفة لإعطاء العناية للبشرة حول عينيك، من ترطيب وحماية من أشعة الشمس إلى الحصول على مزيد من النوم ، فإن تطبيق هذه الحماية على روتين جمالك ، حتى لو كان واحدًا فقط في كل مرة، يمكن أن يساعدك في تحسين البشرة حول العينين.

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