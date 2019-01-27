القصة الكاملة لتكريم محمد بن راشد طفلة عراقية بعد تقبيلها علم الإمارات

كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان حسين، بعد ظهورها أول أمس، وهي تقبل علم دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء حضورها مباراة المنتخب الوطني مع أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا.

وظهرت سارة التي تبلغ من العمر 12 عامًا، في لقطة تلفزيونية وهي تقبل علم الامارات وتحتفل بالهدف الذي أحرزه علي مبخوت، وقاد المنتخب الوطني للفوز على أستراليا والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا، إذ حضرت المباراة برفقة والدتها وشقيقتها مريم البالغة من العمر 10 سنوات، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

واحتضن الشيخ محمد بن راشد، الطفلة سارة، عند استقبالها بمكتبه، حيث تفاجأت باستقباله لها، كما أهداها نسخة من كتابه "قصتي"، وقام بتوقيع على العلم الذي قبلته الطفلة، لهيامها وحبها للإمارات التي تعيش فيها.

والطفلة سارة، لم تكن مصدقة بوجودها إلى جانب محمد بن راشد طوال جلسته معها، وهي طفلة عراقية الجنسية، وتقيم مع أسرتها في عجمان بمنطقة النعيمية، وتدرس بالصف العاشر في مدرسة "Victoria English School" بالشارقة، وعائلتها تقيم في الإمارات منذ عام 2006، حيث يعمل والدها الدكتور عبدالرحمن خشمان، طبيب، ووالدتها الدكتورة ابتسام شياع الكعبي، أخصائية نساء وتوليد بعجمان، بحسب موقع "البيان".

وعبرت الدكتورة ابتسام الكعبي؛ والدة الطفلة العراقية سارة، عن سعادتها وأسرتها البالغة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

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