هبة قطب توضح كيف بدأ تدريس "الثقافة الجنسية" في أوروبا

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، إنه ومنذ 100 عام كان هناك موجة عارمة لتأييد تدريس مادة "الثقافة الجنسية" للأطفال بسبب انتشار أمراض الزهري الذي يتسبب بعدد من الأمراض العصبية ويؤثر كذلك على حالتهم العقلية خصوصًا بعد حالة الانفلات الجنسي.

وأضافت قطب خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه وبعد موجة التأييد تلك صاحبها رفض كبير من قبل التيارات المحافظة والدينية، موضحة أنه وفي عام 1940 دخل منهج الثقافة الجنسية بشكل حكومي بالولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض المناطق المتطرفة وسط رفض تام من التيار الديني والكنسي، حيث أصبح التركيز على تدريس تلك المادة تفاديًا للحمل غير المرغوب فيه، وللأمراض المعدية.

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