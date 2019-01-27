بالفيديو| هبة قطب: "تدريس الثقافة الجنسية في المدارس يحمي الأطفال من التحرش"

قالت الدكتور هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، إنها تؤيد تدريس الثقافة الجنسية بالمدارس بشكل متدرج وفقًا للسن، موضحة أن التربية الجنسية مفيدة جدا لوقاية الأطفال من التحرش خصوصا في سن الحضانة أو المدارس.
وأضافت قطب خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "mbc مصر" أن الأطفال يجب أن يدركون أعضائهم الجنسية قبل ذهابهم إلى المدارس في شروط محددة، موضحة أن تدريس مادة التربية الجنسية تتم في الكثير من بلدان العالم.
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