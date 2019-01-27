شهر بشهر.. معدل نوم الطفل في أول سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو - تصميم مايكل عادل
لا ينام الرضع في أيامهم الأولى بشكل منتظم حيث يستيقظون كثيرا وينامون كثيرا أيضا، ومن شهر لآخر يتغير معدل ساعات النوم الذي يحصل عليه الرضيع ونمط نومهم، وهو ما يشعر الأمهات بالارتباك والقلق حول ما إذا كان الطفل يحصل على عدد ساعات نوم كافية من عدمه.
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