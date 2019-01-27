كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - شاهد - ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد نجلها

شاركت الفنانة ليلة علوي عدة صور لها، عبر يوميات حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من حفل عيد ميلاد «خالد» (ابنها بالتبني)، والذي احتفلت به مؤخرًا.

وظهرت ليلى علوي في الصور تحتفل بعيد ميلا خالد، الذي اقامته في منزلها بحضور عدد من أصدقائها المقربين، وأرفقت عدة صور نادرة له يظهر فيها في سن الطفولة.

يذكر أن ليلى علوي قررت منذ سنوات أن تتبنى خالد»، بعدما حُرمت من الانجاب، فاتخذت الأخير ابنًا لها بعد أن فقد والديه، وتعتبره «ليلى» بمثابة ابنها الذي لم تلده.