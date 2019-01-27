كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - هالة زايد: تعديل الثقافة السكانية للمصريين فى 4 سنوات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المجلس يستهدف تعديل الثقافة السكانية للمصريين فى 4 سنوات، مؤكدة أن هناك برامج توعوية سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة لرفع الوعى السكانى بين الفئات المختلفة، خاصة المحافظات والقرى التى بها معدلات مرتفعة من الزيادة السكانية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن عقب اجتماع المجلس القومى للسكان، إن الدولة ليس لديها أى تحديات مالية فى حل المشاكل المتعلقة بالزيادة السكانية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن الفترة الماضية لم يكن فيها أى اهتمام بالقضية السكانية ولم تتخذ الجهود الكاملة لإدارة الملف كما ينبغى ويلبى طموح المصريين، مضيفة أن هناك تعاون مع الوزارات المختلفة المعنية بالقضية، وهناك تدابير مشتركة سيتم اتخاذها لصالح الحد من الزيادة السكانية.