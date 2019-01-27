كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - الصفحة الرسمية للرئيس السيسى تبرز تدشين مبادرة "نور حياة"

أبرز الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدشين الرئيس للمبادرة القومية لصندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة"، أمس السبت.

وعلى الحساب الرسمى للرئيس السيسي عبر تويتر جاء مايلي :

" قام السيد الرئيس مساء أمس بتدشين المبادرة القومية لصندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس السبت، احتفالية صندوق "تحيا مصر" والتى أطلق خلالها مبادرة "نور حياة"، وأعلن الرئيس عن دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون.

