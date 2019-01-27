كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - مختار جمعة يستقبل المفتى ومستشار السيسي لتدشين برنامج أكاديمية الدعاة



استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، خلال زيارتهما لأكاديمية الدعاة فى 6 أكتوبر. وتأتى الزيارة لتدشين برنامج أكاديمية الدعاة العلمية لتدريب للدفعة الأولى المكونة من 100 واعظة فى جوانب الدعوة والوسائط واللغات. ويحاضر بالأكاديمية الدكتور ياسر أحمد مرسى، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة، إضافة إلى محاضرتين ثقافيتين هامتين الأولى للدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية. وتعقد الأوقاف اختبارات قياس مستوى الدارسين فى الحاسب الآلى تمهيدًا لتصنيفهم إلى مجموعات حسب مستوى كل منهم لتحديد البرامج اللازمة لصقل مواهبهم فى ذلك.

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