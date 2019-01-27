كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - انطلاق قمة السيسى والبشير بقصر الاتحادية



انطلقت قبل قليل جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس السوداني عمر البشير بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة. واستقبل الرئيس السيسي نظيره السوداني بمطار القاهرة اليوم. وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب المباحثات لعرض أهم ما جاء خلالها.

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