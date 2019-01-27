كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - مائة خبر في دقيقة مع "البشاير"
مائة خبر في دقيقة مع "البشاير"
جمعها وسردها لكم: حمادة غالى
▪اليوم جولة السيسي بالعاصمة الإدارية ومبادرة نور حياة تتصدران عناوين الصحف
▪ اليوم.. انعقاد الدورة الـ15 للجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وجيبوتي
▪ اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم
▪ اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية فساد القمح الكبرى
▪ اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان
▪ اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون
▪ اليوم.. محاكمة 32 متهمًا بخلية ميكروباص حلوان
▪ اليوم.. أولي جلسات محاكمة خاطف الطائرة المصرية ببرج العرب
▪اليوم سعد بدير ينظم ملتقى توظيفيا للشباب في أوسيم بالجيزة..
▪ اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح ملتقى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
▪ اليوم.. التخطيط و الهجرة توقعان بروتوكولًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
▪ اليوم.. تشريعية النواب تناقش اتفاقية التعاون بين مصر وتونس بمجال النقل البحري
▪اليوم خطة النواب تناقش الحساب الختامي لمشيخة الأزهر..
▪ اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني بجامعة أسيوط
▪ اليوم.. أول اجتماع للمجلس القومي للسكان بعد توقف 3 أعوام
▪ اليوم.. افتتاح الجناح الألماني بمعرض الكتاب
▪ اليوم.. بدء العمل بجناح السفارة الأمريكية بمعرض الكتاب
▪ اليوم.. محاكمة سيدة عذبت طفلتى زوجها وطردتهما إلى الشارع فى المرج
▪ اليوم.. خالد إسماعيل يناقش عرق الصبا بملتقى الإبداع
▪اليوم القومي للسكان يجتمع برئاسة وزير الصحة بعد غياب 4 سنوات..
▪اليوم وزير التموين يجري جولة تفقدية على الأسواق والمخابز ببورسعيد..
▪ اليوم .. قمة مصرية سودانية بين السيسي والبشير في الاتحادية
▪ اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه
▪ اليوم.. شيرين أبو النجا تحاور كريستوف بيترز في جوته
▪ اليوم.. نقل النواب تناقش طلب إحاطة بشأن فساد بشركة النيل للطرق
▪ اليوم.. الأوليمبي ضيفًا ثقيلًا على المنصورة في بحري ومواجهة نارية بين المحلة والرجاء
▪ غدا.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة عن تسول الأطفال ورخص المقاهي
▪ غدًا.. الكاتب السويسرى يوناس لوشر بمعرض القاهرة
▪ اليوم.. بدء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر
▪ اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الفنون والحرف التراثية في مركز الطفل للحضارة
▪ في مثل هذا اليوم.. 1926 اختراع أول تليفزيون
▪ حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الإمام علي بن أبي طالب
▪ السعودية.. إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية
▪ الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن يرفض الاعتراف بمادورو رئيسًا لفنزويلا
▪ حزب التحرير الجزائري يعطي إشارة واضحة على ترشح بوتفليقة مجددًا للرئاسية
▪ معرض الكتاب يستضيف الكاتب السويسري يوناس لوشر
▪ بعد نجاح شخصيته بـ طايع .. عمرو عبد الجليل صعيدى رمضان المقبل
▪ .. عراقية بنبض إماراتي تخطف الأنظار بكأس آسيا
▪ قتلى وجرحى بالعشرات بانفجار مزدوج داخل كنيسة بالفلبين
▪ فيروس خطير يعود للظهور في السعودية ويضرب الرياض
▪ قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بقداس في الفلبين
▪ وزير الاقتصاد الألماني يزور القاهرة فبراير المقبل
▪ كيف رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حوار العام لنصرالله؟
▪ الفالح: برنامج سعودي لتطوير الصناعة يستهدف جذب 1.6 تريليون ريال
▪ حزب التحرير الجزائري يصدر بيانًا بشأن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة
▪ أزمة هواوى تقيل سفير كندا فى الصين
▪ فلسطين تطالب بحماية دولية لشعبها ضد العدوان الإسرائيلى
▪ فاطمة .. حكاية زوجة تطلب الطلاق لرفض زوجها التدخل لمنع تحرش شقيقيه بجسدها
▪ رئيس ستاربكس السابق يغذي تكهنات بإمكانية ترشحه للرئاسة الأمريكية
▪ برودة ورياح محملة أتربة .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد
▪ وزير الأوقاف يعلن تخصيص 200 مليون جنيه لدعم مبادرة نور حياة
▪ الإحصاء : 7.88 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى النقدى خلال عام
▪ انتقالات الشتاء.. صراعات إنجليزية حول رابيو وبيريسيتش
▪ مقال في بوليتكو يتحدث عن ما وراء اعتقال حليف ترامب
▪ نصرالله بـ حوار العام يتحدث عن البشير والسعودية و عرض سري أمريكي
▪ الشرطة: مقتل 19 وإصابة 48 جراء انفجارين بكاتدرائية في الفلبين
▪ الحرس الثورى يتهم إسرائيل بإنشاء مصانع للمشروبات الكحولية قرب الحدود الإيرانية
▪اليوم ارتفاع أسعار الجرانيت
▪ فنزويلا على مائدة مجلس الأمن.. تعرف على السؤال الروسي الذي أشعل الجدال
▪ طلب إحاطة لوزير النقل بشأن سرعة الانتهاء من إصلاح كوبرى عاشور بالبحيرة
▪ صناع الخير والمصرف المتحد يطلقان قافلة مساعدات لدعم أهالي سانت كاترين
▪ عمرو دياب ودينا الشربيني العرض مستمر.. شائعات الحمل تلاحق الممثلة والمطرب.. دينا تلغي متابعة الهضبة قبل التصالح في الكواليس.. والثنائي يلتزمان الصمت
▪ تمام حسان.. مدرسة نحوية حديثة
▪ الانفاق ودور السعودية و عرض سري لانسحاب أمريكا من سوريا.. أهم ما قاله نصرالله بـ حوار العام
▪ الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل دعم الانقلاب على رئيس فنزويلا
▪ منادي يبحث عن أوراق الامتحانات.. وزير التعليم يشكل لجنة لبحث الموقف وإيقاف المعلمين المتسببين.. ويؤكد: حقوق الطلاب محفوظة وفقا للقانون
▪ اليوم.. انطلاق المعرض الدولي الـ11 للاختراعات بالشرق الأوسط في الكويت
▪ أسوان للفنون الشعبية تشارك في احتفالات عيد البحر الأحمر
▪ مؤمن زكريا: طريقة لعبي تناسب أجيري وفرصي للانضمام للمنتخب كبيرة
▪ من أجل الفلاحين الفلسطينيين .. صحيفة إسرائيلية تهاجم المستوطنين
▪ جريمة بشعة.. سيدة تحبس أبناء زوجها المعاقين في عشة الفراخ
▪ السيسي يعلن إنشاء ألف وحدة غسيل كلوى للأطفال من صندوق تحيا مصر
▪ السعودية.. إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية
▪ الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن يرفض الاعتراف بمادورو
▪ اليوم.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي لشركة المياه والأزهر
▪ اليوم.. ندوة حول أعمال عواطف الزين باتحاد الكتاب
▪ متظاهرون عراقيون يأسرون جنودًا أتراك في منطقة شيلادزي
▪ ضبط 922 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية
▪ الأردن ينشر إحصائية ضحايا الاحتلال الإسرائيلى فى ديسمبر الماضى
▪ الرقابة المالية:إجراءات لزيادة تمويل قطاع المشروعات متناهي الصغر لتحقيق التنمية
▪ القومي للمرأة يشيد بقرار تعيين سيدة في منصب عمدة بكفر الشيخ
▪ جامعة سيناء تعلن عن موعد انتهاء تلقي طلبات الالتحاق للترم الثانى
▪ الفتيات ترد على صاحب حملة متورطش نفسك بـ #الشاب_الزيرو
▪ نشرة أخبار البرلمان.. تأثير حملة خليها في المصنع على السجائر.. وهيئة للتنبؤ بأزمات السوق
▪ السر وراء عدم التزام الأسرة المالكة في بريطانيا بربط حزام الأمان
▪ أم كلثوم تؤدي وصلة غنائية في مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية
▪ رئيس جامعة المنصورة يشارك في حفلات استقبال الطلاب الوافدين
▪ إنستجرام يتسبب في انتحار فتاة بريطانية
▪ فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر
▪ ترامب يهاجم تقريرا لـCBS الأمريكية
▪ نائب: الرئيس السيسي يهتم بصحة المواطنين..
▪ برلماني عن صاحب فيديو التعليم: لديه طموح سياسي
▪ برلماني: نجاح خليها في المصنع يتوقف على عزيمة المدخنين
▪ مواجهة صعبة بين كفر الشيخ وسماد أبو قير في دوري المظاليم
▪ الاحتلال الإسرائيلي يعلن بلدة يعبد بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة
▪ احترس..حواجز حديدية فى محيط إنشاء كوبرى مشاة بطريق إسكندرية الزراعى
▪ ميسي يتأهب لكسر رقم أسطورة ريال مدريد
▪ مخاوف من تغير شكل الأمير هاري
▪اليوم الشقيقتان أيوب بقيادة المايسترو سعد باشا فى أوبرا الإسكندرية..
▪ فيديو جديد بعنوان عيون صحيالك للاحتفال بعيد الشرطة الـ 67
▪ حكم الصلاة بالبناطيل الممزقة
▪ كلية التربية للطفولة المبكرة بالزقازيق تعلن نتيجة أول فصولها الدراسية
▪ الخارجية الأمريكية : لا نخطط لإغلاق سفارتنا في فنزويلا
▪ في مثل هذا اليوم.. 1975 اختفاء عالم الذرة المصري نبيل القليني بـ تشيكوسلوفاكيا
▪ في مثل هذا اليوم.. 1860 مولد أول طبيبة في النمسا
▪ اليوم.. ندوة حول المشهد الفلسطيني في الأدب العربي بمعرض الكتاب
▪ عقب «دافوس».. هل تناسى الغرب خاشقجي وعاد لتطبيع علاقاته مع السعودية؟
▪ يهود المغرب يوجهون صفعة لـ إسرائيل الكاذبة
▪ اليوم.. 18 لاعبًا بقائمة الحمام لمواجهة طنطا بالمظاليم
▪ بيرو تدعو لانتخابات نزيهة في فنزويلا
▪ ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد في البرازيل إلى 40 شخصًا
▪ السيسي في رسالة للمصريين: عاوزين نطبطب على بعض.. تبرعوا لتحيا مصر
▪ سواريس إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة
▪ البابا فرنسيس يدعو الشباب إلى التفكير في الضعفاء
▪ السعودية تطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية
▪ أزمة الأكل البيتي والجاهز.. البيطريين: يجب إرجاع الضبطية القضائية للتفتيش البيطري..وغياب الرقابة سبب تدهور الأمن الغذائي.. و15 طبيبا فقط يشرفون على المنظومة الصحية لــ 3500 منشأة سياحية
▪ النيابة تحقق فى واقعة انتحار طالب بمحطة مترو السادات
▪ التخطيط تنشر صورًا لمبنى مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة
▪ 2000 سباح في سباق المياه المتجمدة
▪ تمساح ينقذ صاحبه من الاكتئاب
▪ استشهاد أمين شرطة في مطاردة مع تجار مخدرات برأس سدر
▪ التموين: نسعي لجذب المستثمرين لدعم المواطنين
▪ ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد البرازيل
▪ هشام سليم في شبرامنت لتصوير كلبش
▪ الأمن الجزائرى يفتح تحقيقًا فى جريمة حاوية النفايات
▪ دورتموند يعزز صدارة البوندسليجا.. ويبتعد بـ التسعة
▪ تقرير: فيس بوك يحتال على الأطفال لينفقوا أموال والديهم دون علمهم
▪ منظمات تطالب إيطاليا باستقبال قاصرين أنقذوا فى المتوسط
▪ الهلال الأحمر الإماراتى توزع 1000 طن مساعدات غذائية فى الحديدة اليمنية
▪ مقتل 3 جنود بورونديين فى هجوم لـ الشباب الإرهابية بالصومال
▪ إلغاء عرض سيرك دو سولاى الكندى فى بكين: لا دخل لـ الأزمة بالقرار
▪ أمريكا تؤكد عدم غلق سفاراتها فى فنزويلا
▪ الإنفلونزا تجتاح رومانيا: وفاة 35 مريضًا خلال 10 أيام
▪ تفاصيل اعترفات المتهمة بالتسبب فى وفاة ابنها بالوراق
▪ أتلتيكو مدريد ينتصر ويضيق الخناق على برشلونة
▪ عضو تعليم البرلمان يطالب بتغيير التخصصات الدراسية لتلائم سوق العمل
▪ الرئيس السوداني يصل القاهرة اليوم في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا
▪ تليجراف تعتذر لميلانيا ترامب وتقدم تعويضًا ماليًا بعد نشر مقال مغلوط
▪ إصابة شخص فى انفجار بإحدى ضواحى العاصمة الكينية نيروبى
▪ وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست
▪ الصحة الفلسطينية فى غزة تدق ناقوس الخطر جراء نقص الوقود
▪ ملتقى بصمة إبداع يحتفل بذكرى صلاح جاهين وعلاء ولى الدين الأربعاء
▪ شوبير: الكاف وافق رسميًا على تأجيل أمم إفريقيا
▪ 34 قتيلًا و300 مفقود جراء انهيار سد في البرازيل
▪ الصحافة الإسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية
▪ بسبب الثلوج.. إغلاق رحلات جوية وإرجاء أخرى في موسكو
▪ مؤمن زكريا: الأهلي سيحصل على لقب الدوري
▪ محمد الباز يستعرض رسائل بخط يد سعاد حسنى..
▪ بطل الجوجيتسو الكويتي ينسحب من بطولة لوس أنجلوس بسبب إسرائيلي
▪ التضامن تكشف مصير طفل البلكونة
▪ برلماني يقترح التصالح في مخالفات البناء وفقًا لآخر تصوير جوي
▪ طالبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب فيس بوك
▪ 428 هدفًا حصيلة المجموعة الـ12 بالقسم الثالث بعد الجولة الـ23
▪ الثلاثاء.. مؤتمر الأدب المصري رؤى ومواقف بقصر ثقافة دمياط
▪ الإتحاد الأفريقي “الكاف” يرفض تظلم نادي “الإسماعيلي” ويصر على الإستبعاد النهائي وعقوبات آخرى فى الطريق
▪ الأجهزة الأمنية بأسيوط تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بقرية الحوطة الشرقية بديروط
▪ نيابة سوهاج تبدأ التحقيق فى واقعة تسمم الطلاب
▪ الأرصاد تحذر من طقس غد: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح
▪ حماية المستهلك: إجراءات جديدة لمواجهة زيادة أسعار السيارات
▪ لجنة من الكاف للتفتيش على الملاعب المصرية
▪ عمرو أديب عن طفل البلكونة: دور محترم لـ السوشيال ميديا
▪ توفيق عكاشة: أقسم بالله هناك حرب عالمية شرسة قبل 2030
▪ انقلاب عسكري على مادورو في واشنطن
▪ خبير أسواق مال: صعود مؤشرات البورصة مرهون بمحفزات اقتصادية
▪ 3 كتب جديدة من موسوعة الثقافة القانونية في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب
▪ غزارة تهديفية غير مسبقة.. جوارديولا يحقق المستحيل مع السيتي
▪ مونديال اليد.. إسبانيا تخطف المركز السابع من مصر
▪ مؤمن زكريا يكشف حقيقة المفاوضات مع بيراميدز.. والتحقيق معه في الأهلي
▪ عبد الله السعيد يقترب من الانضمام لـ منتخب مصر
▪ بدء فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي لإعداد قادة الكشافة بجامعة سوهاج
▪ النيابة تعاين جثة شاب انتحر أسفل عجلات المترو بمحطة السادات
▪ السيسي: أي جنيه تتبرع بيه سيساهم في شفاء ناس كتير
▪ البنتاجون يوفر نفقات بقيمة 4.7 مليارات دولار خلال عامين
▪ الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من نقص الوقود بالقطاع
▪ تنديد فلسطيني بالبطش الإسرائيلي في قرية المغير
▪ إقالة السفير الكندي لدى الصين في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل
▪ الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير
▪ تكريم 438 من الأطباء البيطريين..و4 قوانين بالبرلمان لخدمة المنظومة..وفتح باب التقدم على مقعد النقيب العام وانتخابات التجديد النصفي قريبا
▪ تنديد فلسطيني بالبطش الإسرائيلي في قرية المغير
▪ عباس شومان: الأزهر يعمل في المقام الأول على دعم الدولة المصرية
▪ مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية
▪ معرض الكتاب يستقبل 198 ألف زائر في يومه الرابع
▪ أمين صندوق تحيا مصر يهدي الرئيس السيسي درع الصندوق
▪ سقوط مستريح ونجله قاما بالإستيلاء من المواطنين على قرابة 6 ملايين جنيه بزعم إستثمارها بالقليوبية
▪ دمنهور يحفز لاعبيه قبل لقاء الجزيرة
▪ برلماني: مبادرة نور الحياة ثورة في مجال العيون
▪ أيندهوفن يهزم جرونينجين ويعزز صدارته للدوري الهولندي
▪ إحباط محاولة تهريب 438 عملة أثرية بمطار القاهرة
▪ لأول مرة من 25 عاما : الأردن تتخذ قرارا جديدا تجاه إسرائيل
▪ في حب مصر | نشوب حريق هائل بشقة بطوخ
▪ التضامن: بيان صندوق النقد الدولي شهادة فخر واعتزاز
▪ جيهان جادو: زيارة ماكرون للقاهرة توطد العلاقات بين البلدين بشكل أوسع..
▪ بعد زيرو جمارك..دور حماية المستهلك في ضبط أسعار السيارات..
▪ عمرو أديب مهاجما حمد بن جاسم: سمسار بياخد فلوس على كل حاجة
▪ مقاتلات أمريكية وكندية تعترض طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي لأمريكا الشمالية
▪ أمين أطباء الأسنان: رفع دعوى امتناع سلبي لدفعة تكليف 2017
▪ المشدد 3 سنوات لـ 10 متهمين بخطف شاب ووالده بالوايلي
▪ لالا يقود ستراسبورج لفوز ثمين على بوردو في الوقت القاتل
▪ فلسطين تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للرياضة الجوية والمظلات
صباحكم ورد طبيعي
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