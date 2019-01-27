كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - مائة خبر في دقيقة‎ مع "البشاير"

مائة خبر في دقيقة‎ مع "البشاير"

جمعها وسردها لكم: حمادة غالى

▪اليوم جولة السيسي بالعاصمة الإدارية ومبادرة نور حياة تتصدران عناوين الصحف

▪ اليوم.. انعقاد الدورة الـ15 للجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وجيبوتي

▪ اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

▪ اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية فساد القمح الكبرى

▪ اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان

▪ اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون

▪ اليوم.. محاكمة 32 متهمًا بخلية ميكروباص حلوان

▪ اليوم.. أولي جلسات محاكمة خاطف الطائرة المصرية ببرج العرب

▪اليوم سعد بدير ينظم ملتقى توظيفيا للشباب في أوسيم بالجيزة..

▪ اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح ملتقى الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

▪ اليوم.. التخطيط و الهجرة توقعان بروتوكولًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

▪ اليوم.. تشريعية النواب تناقش اتفاقية التعاون بين مصر وتونس بمجال النقل البحري

▪اليوم خطة النواب تناقش الحساب الختامي لمشيخة الأزهر..

▪ اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني بجامعة أسيوط

▪ اليوم.. أول اجتماع للمجلس القومي للسكان بعد توقف 3 أعوام

▪ اليوم.. افتتاح الجناح الألماني بمعرض الكتاب

▪ اليوم.. بدء العمل بجناح السفارة الأمريكية بمعرض الكتاب

▪ اليوم.. محاكمة سيدة عذبت طفلتى زوجها وطردتهما إلى الشارع فى المرج

▪ اليوم.. خالد إسماعيل يناقش عرق الصبا بملتقى الإبداع

▪اليوم القومي للسكان يجتمع برئاسة وزير الصحة بعد غياب 4 سنوات..

▪اليوم وزير التموين يجري جولة تفقدية على الأسواق والمخابز ببورسعيد..

▪ اليوم .. قمة مصرية سودانية بين السيسي والبشير في الاتحادية

▪ اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

▪ اليوم.. شيرين أبو النجا تحاور كريستوف بيترز في جوته

▪ اليوم.. نقل النواب تناقش طلب إحاطة بشأن فساد بشركة النيل للطرق

▪ اليوم.. الأوليمبي ضيفًا ثقيلًا على المنصورة في بحري ومواجهة نارية بين المحلة والرجاء

▪ غدا.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة عن تسول الأطفال ورخص المقاهي

▪ غدًا.. الكاتب السويسرى يوناس لوشر بمعرض القاهرة

▪ اليوم.. بدء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر

▪ اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الفنون والحرف التراثية في مركز الطفل للحضارة

▪ في مثل هذا اليوم.. 1926 اختراع أول تليفزيون

▪ حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الإمام علي بن أبي طالب

▪ السعودية.. إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية

▪ الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن يرفض الاعتراف بمادورو رئيسًا لفنزويلا

▪ حزب التحرير الجزائري يعطي إشارة واضحة على ترشح بوتفليقة مجددًا للرئاسية

▪ معرض الكتاب يستضيف الكاتب السويسري يوناس لوشر

▪ بعد نجاح شخصيته بـ طايع .. عمرو عبد الجليل صعيدى رمضان المقبل

▪ .. عراقية بنبض إماراتي تخطف الأنظار بكأس آسيا

▪ قتلى وجرحى بالعشرات بانفجار مزدوج داخل كنيسة بالفلبين

▪ فيروس خطير يعود للظهور في السعودية ويضرب الرياض

▪ قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بقداس في الفلبين

▪ وزير الاقتصاد الألماني يزور القاهرة فبراير المقبل

▪ كيف رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حوار العام لنصرالله؟

▪ الفالح: برنامج سعودي لتطوير الصناعة يستهدف جذب 1.6 تريليون ريال

▪ حزب التحرير الجزائري يصدر بيانًا بشأن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة

▪ أزمة هواوى تقيل سفير كندا فى الصين

▪ فلسطين تطالب بحماية دولية لشعبها ضد العدوان الإسرائيلى

▪ فاطمة .. حكاية زوجة تطلب الطلاق لرفض زوجها التدخل لمنع تحرش شقيقيه بجسدها

▪ رئيس ستاربكس السابق يغذي تكهنات بإمكانية ترشحه للرئاسة الأمريكية

▪ ​ برودة ورياح محملة أتربة .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

▪ وزير الأوقاف يعلن تخصيص 200 مليون جنيه لدعم مبادرة نور حياة

▪ الإحصاء : 7.88 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى النقدى خلال عام

▪ انتقالات الشتاء.. صراعات إنجليزية حول رابيو وبيريسيتش

▪ مقال في بوليتكو يتحدث عن ما وراء اعتقال حليف ترامب

▪ نصرالله بـ حوار العام يتحدث عن البشير والسعودية و عرض سري أمريكي

▪ الشرطة: مقتل 19 وإصابة 48 جراء انفجارين بكاتدرائية في الفلبين

▪ الحرس الثورى يتهم إسرائيل بإنشاء مصانع للمشروبات الكحولية قرب الحدود الإيرانية‎

▪اليوم ارتفاع أسعار الجرانيت

▪ فنزويلا على مائدة مجلس الأمن.. تعرف على السؤال الروسي الذي أشعل الجدال

▪ طلب إحاطة لوزير النقل بشأن سرعة الانتهاء من إصلاح كوبرى عاشور بالبحيرة

▪ صناع الخير والمصرف المتحد يطلقان قافلة مساعدات لدعم أهالي سانت كاترين

▪ عمرو دياب ودينا الشربيني العرض مستمر.. شائعات الحمل تلاحق الممثلة والمطرب.. دينا تلغي متابعة الهضبة قبل التصالح في الكواليس.. والثنائي يلتزمان الصمت

▪ تمام حسان.. مدرسة نحوية حديثة

▪ الانفاق ودور السعودية و عرض سري لانسحاب أمريكا من سوريا.. أهم ما قاله نصرالله بـ حوار العام

▪ الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل دعم الانقلاب على رئيس فنزويلا

▪ منادي يبحث عن أوراق الامتحانات.. وزير التعليم يشكل لجنة لبحث الموقف وإيقاف المعلمين المتسببين.. ويؤكد: حقوق الطلاب محفوظة وفقا للقانون

▪ اليوم.. انطلاق المعرض الدولي الـ11 للاختراعات بالشرق الأوسط في الكويت

▪ أسوان للفنون الشعبية تشارك في احتفالات عيد البحر الأحمر

▪ مؤمن زكريا: طريقة لعبي تناسب أجيري وفرصي للانضمام للمنتخب كبيرة

▪ من أجل الفلاحين الفلسطينيين .. صحيفة إسرائيلية تهاجم المستوطنين

▪ جريمة بشعة.. سيدة تحبس أبناء زوجها المعاقين في عشة الفراخ

▪ السيسي يعلن إنشاء ألف وحدة غسيل كلوى للأطفال من صندوق تحيا مصر

▪ السعودية.. إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية

▪ الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن يرفض الاعتراف بمادورو

▪ اليوم.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي لشركة المياه والأزهر

▪ اليوم.. ندوة حول أعمال عواطف الزين باتحاد الكتاب

▪ متظاهرون عراقيون يأسرون جنودًا أتراك في منطقة شيلادزي

▪ ضبط 922 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

▪ الأردن ينشر إحصائية ضحايا الاحتلال الإسرائيلى فى ديسمبر الماضى

▪ الرقابة المالية:إجراءات لزيادة تمويل قطاع المشروعات متناهي الصغر لتحقيق التنمية

▪ القومي للمرأة يشيد بقرار تعيين سيدة في منصب عمدة بكفر الشيخ

▪ جامعة سيناء تعلن عن موعد انتهاء تلقي طلبات الالتحاق للترم الثانى

▪ الفتيات ترد على صاحب حملة متورطش نفسك بـ #الشاب_الزيرو

▪ نشرة أخبار البرلمان.. تأثير حملة خليها في المصنع على السجائر.. وهيئة للتنبؤ بأزمات السوق

▪ السر وراء عدم التزام الأسرة المالكة في بريطانيا بربط حزام الأمان

▪ أم كلثوم تؤدي وصلة غنائية في مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية

▪ رئيس جامعة المنصورة يشارك في حفلات استقبال الطلاب الوافدين

▪ إنستجرام يتسبب في انتحار فتاة بريطانية

▪ فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر

▪ ترامب يهاجم تقريرا لـCBS الأمريكية

▪ نائب: الرئيس السيسي يهتم بصحة المواطنين..

▪ برلماني عن صاحب فيديو التعليم: لديه طموح سياسي

▪ برلماني: نجاح خليها في المصنع يتوقف على عزيمة المدخنين

▪ مواجهة صعبة بين كفر الشيخ وسماد أبو قير في دوري المظاليم

▪ الاحتلال الإسرائيلي يعلن بلدة يعبد بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

▪ احترس..حواجز حديدية فى محيط إنشاء كوبرى مشاة بطريق إسكندرية الزراعى

▪ ميسي يتأهب لكسر رقم أسطورة ريال مدريد

▪ مخاوف من تغير شكل الأمير هاري

▪اليوم الشقيقتان أيوب بقيادة المايسترو سعد باشا فى أوبرا الإسكندرية..

▪ فيديو جديد بعنوان عيون صحيالك للاحتفال بعيد الشرطة الـ 67

▪ حكم الصلاة بالبناطيل الممزقة

▪ كلية التربية للطفولة المبكرة بالزقازيق تعلن نتيجة أول فصولها الدراسية

▪ الخارجية الأمريكية : لا نخطط لإغلاق سفارتنا في فنزويلا

▪ في مثل هذا اليوم.. 1975 اختفاء عالم الذرة المصري نبيل القليني بـ تشيكوسلوفاكيا

▪ في مثل هذا اليوم.. 1860 مولد أول طبيبة في النمسا

▪ اليوم.. ندوة حول المشهد الفلسطيني في الأدب العربي بمعرض الكتاب

▪ عقب «دافوس».. هل تناسى الغرب خاشقجي وعاد لتطبيع علاقاته مع السعودية؟

▪ يهود المغرب يوجهون صفعة لـ إسرائيل الكاذبة

▪ اليوم.. 18 لاعبًا بقائمة الحمام لمواجهة طنطا بالمظاليم

▪ بيرو تدعو لانتخابات نزيهة في فنزويلا

▪ ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد في البرازيل إلى 40 شخصًا

▪ السيسي في رسالة للمصريين: عاوزين نطبطب على بعض.. تبرعوا لتحيا مصر

▪ سواريس إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة

▪ البابا فرنسيس يدعو الشباب إلى التفكير في الضعفاء

▪ السعودية تطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية

▪ أزمة الأكل البيتي والجاهز.. البيطريين: يجب إرجاع الضبطية القضائية للتفتيش البيطري..وغياب الرقابة سبب تدهور الأمن الغذائي.. و15 طبيبا فقط يشرفون على المنظومة الصحية لــ 3500 منشأة سياحية

▪ النيابة تحقق فى واقعة انتحار طالب بمحطة مترو السادات

▪ التخطيط تنشر صورًا لمبنى مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة

▪ 2000 سباح في سباق المياه المتجمدة

▪ تمساح ينقذ صاحبه من الاكتئاب

▪ استشهاد أمين شرطة في مطاردة مع تجار مخدرات برأس سدر

▪ التموين: نسعي لجذب المستثمرين لدعم المواطنين

▪ ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد البرازيل

▪ هشام سليم في شبرامنت لتصوير كلبش

▪ الأمن الجزائرى يفتح تحقيقًا فى جريمة حاوية النفايات

▪ دورتموند يعزز صدارة البوندسليجا.. ويبتعد بـ التسعة

▪ تقرير: فيس بوك يحتال على الأطفال لينفقوا أموال والديهم دون علمهم

▪ منظمات تطالب إيطاليا باستقبال قاصرين أنقذوا فى المتوسط

▪ الهلال الأحمر الإماراتى توزع 1000 طن مساعدات غذائية فى الحديدة اليمنية

▪ مقتل 3 جنود بورونديين فى هجوم لـ الشباب الإرهابية بالصومال

▪ إلغاء عرض سيرك دو سولاى الكندى فى بكين: لا دخل لـ الأزمة بالقرار

▪ أمريكا تؤكد عدم غلق سفاراتها فى فنزويلا

▪ الإنفلونزا تجتاح رومانيا: وفاة 35 مريضًا خلال 10 أيام

▪ تفاصيل اعترفات المتهمة بالتسبب فى وفاة ابنها بالوراق

▪ أتلتيكو مدريد ينتصر ويضيق الخناق على برشلونة

▪ عضو تعليم البرلمان يطالب بتغيير التخصصات الدراسية لتلائم سوق العمل

▪ الرئيس السوداني يصل القاهرة اليوم في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا

▪ تليجراف تعتذر لميلانيا ترامب وتقدم تعويضًا ماليًا بعد نشر مقال مغلوط

▪ إصابة شخص فى انفجار بإحدى ضواحى العاصمة الكينية نيروبى

▪ وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست

▪ الصحة الفلسطينية فى غزة تدق ناقوس الخطر جراء نقص الوقود

▪ ملتقى بصمة إبداع يحتفل بذكرى صلاح جاهين وعلاء ولى الدين الأربعاء

▪ شوبير: الكاف وافق رسميًا على تأجيل أمم إفريقيا

▪ 34 قتيلًا و300 مفقود جراء انهيار سد في البرازيل

▪ الصحافة الإسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية

▪ بسبب الثلوج.. إغلاق رحلات جوية وإرجاء أخرى في موسكو

▪ مؤمن زكريا: الأهلي سيحصل على لقب الدوري

▪ محمد الباز يستعرض رسائل بخط يد سعاد حسنى..

▪ بطل الجوجيتسو الكويتي ينسحب من بطولة لوس أنجلوس بسبب إسرائيلي

▪ التضامن تكشف مصير طفل البلكونة

▪ برلماني يقترح التصالح في مخالفات البناء وفقًا لآخر تصوير جوي

▪ طالبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب فيس بوك

▪ 428 هدفًا حصيلة المجموعة الـ12 بالقسم الثالث بعد الجولة الـ23

▪ الثلاثاء.. مؤتمر الأدب المصري رؤى ومواقف بقصر ثقافة دمياط

▪ الإتحاد الأفريقي “الكاف” يرفض تظلم نادي “الإسماعيلي” ويصر على الإستبعاد النهائي وعقوبات آخرى فى الطريق

▪ الأجهزة الأمنية بأسيوط تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بقرية الحوطة الشرقية بديروط

▪ نيابة سوهاج تبدأ التحقيق فى واقعة تسمم الطلاب

▪ الأرصاد تحذر من طقس غد: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

▪ حماية المستهلك: إجراءات جديدة لمواجهة زيادة أسعار السيارات

▪ لجنة من الكاف للتفتيش على الملاعب المصرية

▪ عمرو أديب عن طفل البلكونة: دور محترم لـ السوشيال ميديا

▪ توفيق عكاشة: أقسم بالله هناك حرب عالمية شرسة قبل 2030

▪ انقلاب عسكري على مادورو في واشنطن

▪ خبير أسواق مال: صعود مؤشرات البورصة مرهون بمحفزات اقتصادية

▪ 3 كتب جديدة من موسوعة الثقافة القانونية في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

▪ غزارة تهديفية غير مسبقة.. جوارديولا يحقق المستحيل مع السيتي

▪ مونديال اليد.. إسبانيا تخطف المركز السابع من مصر

▪ مؤمن زكريا يكشف حقيقة المفاوضات مع بيراميدز.. والتحقيق معه في الأهلي

▪ عبد الله السعيد يقترب من الانضمام لـ منتخب مصر

▪ بدء فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي لإعداد قادة الكشافة بجامعة سوهاج

▪ النيابة تعاين جثة شاب انتحر أسفل عجلات المترو بمحطة السادات

▪ السيسي: أي جنيه تتبرع بيه سيساهم في شفاء ناس كتير

▪ البنتاجون يوفر نفقات بقيمة 4.7 مليارات دولار خلال عامين

▪ الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من نقص الوقود بالقطاع

▪ تنديد فلسطيني بالبطش الإسرائيلي في قرية المغير

▪ إقالة السفير الكندي لدى الصين في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل

▪ الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

▪ تكريم 438 من الأطباء البيطريين..و4 قوانين بالبرلمان لخدمة المنظومة..وفتح باب التقدم على مقعد النقيب العام وانتخابات التجديد النصفي قريبا

▪ تنديد فلسطيني بالبطش الإسرائيلي في قرية المغير

▪ عباس شومان: الأزهر يعمل في المقام الأول على دعم الدولة المصرية

▪ مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

▪ معرض الكتاب يستقبل 198 ألف زائر في يومه الرابع

▪ أمين صندوق تحيا مصر يهدي الرئيس السيسي درع الصندوق

▪ سقوط مستريح ونجله قاما بالإستيلاء من المواطنين على قرابة 6 ملايين جنيه بزعم إستثمارها بالقليوبية

▪ دمنهور يحفز لاعبيه قبل لقاء الجزيرة

▪ برلماني: مبادرة نور الحياة ثورة في مجال العيون

▪ أيندهوفن يهزم جرونينجين ويعزز صدارته للدوري الهولندي

▪ إحباط محاولة تهريب 438 عملة أثرية بمطار القاهرة

▪ لأول مرة من 25 عاما : الأردن تتخذ قرارا جديدا تجاه إسرائيل

▪ في حب مصر | نشوب حريق هائل بشقة بطوخ

▪ التضامن: بيان صندوق النقد الدولي شهادة فخر واعتزاز

▪ جيهان جادو: زيارة ماكرون للقاهرة توطد العلاقات بين البلدين بشكل أوسع..

▪ بعد زيرو جمارك..دور حماية المستهلك في ضبط أسعار السيارات..

▪ عمرو أديب مهاجما حمد بن جاسم: سمسار بياخد فلوس على كل حاجة

▪ مقاتلات أمريكية وكندية تعترض طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي لأمريكا الشمالية

▪ أمين أطباء الأسنان: رفع دعوى امتناع سلبي لدفعة تكليف 2017

▪ المشدد 3 سنوات لـ 10 متهمين بخطف شاب ووالده بالوايلي

▪ لالا يقود ستراسبورج لفوز ثمين على بوردو في الوقت القاتل

▪ فلسطين تحصل على عضوية الاتحاد الدولي للرياضة الجوية والمظلات

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