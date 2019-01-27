كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - "التضامن" تتعامل مع 1687 مشرداً وطفلا بلا مأوى

كتب - محمود عبد العال

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس السبت 26 يناير 1687 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.



وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل أمس السبت مع 95 حالة مشرد و80 طفلا بلا مأوى بأجمالي 175 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 68 حالة منها 23 حالات مشردين و 45 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 20 حالة منهم 2 حالات مشردين و 18 حالة أطفال بلا مأوى يليها محافظة اسيوط حيث التعامل مع 19 حالة منهم 16 حالة لمشردين و3 حالات اطفال بلا ماؤى

هذا وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 58 بطانية و 127 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.