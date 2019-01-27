كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - شاهد - كليب 7 rings يحطم رقماً قياسياً
وصل كليب اغنية 7 rings للنجمة العالمية آريانا غراندي لـ79 مليون مشاهدة بعد مرورأسبوع واحد على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب .
ويأتي هذا الكليب بعد النجاح الساحق لاغنيتها thank you next التي حققت 261 مليون مشاهدة في شهر، وظهرت فيه نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كريس جينر كضيفة شرف بسبب حبها الشديد لاريانا.
وأعلنت اريانا منذ فترة انها ستركز على اعمالها الفنية فقط وتبتعد عن فكرة الارتباط بعد انفصالها عن خطيبها الممثل الأمريكي بيتي ديفيدسون بعد خطوبة استمرت 4 شهور، حيث مرت بأزمة نفسية بسبب وفاة حبيبها السابق المغني الأمريكي ماك ميلر.
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