كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - تعرفى على طريقة ازالة الوشم من الجلد بسهولة

قالت الدكتورة شيماء الهوارى إستشارى التجميل والليزر، إن إزالة الوشم هو إجراء يتم تنفيذه لمحاولة محو الرسومات الغير المرغوب فيها، لافتة إلى أن الأساليب الشائعة المستخدمة لإزالة الوشم تشمل الجراحة بالليزر والإزالة الجراحية وحك الجلد.

واضافت الهوارى، أن هناك أساليب جديدة تساعد في إزالة الوشم بالليزر يمكن من خلالها إخفاء نقش الوشم بحيث تنطوي العملية على تأثيرات جانبية ضئيلة ويقوم الليزر بإزالة النقش، عن طريق تفكيك ألوان الصبغة، بواسطة أشعة ضوء ذات قوة عالية.

وتابعت: كما أن صبغة الوشم الأسود تمتص كل طول موجة الليزر، لذلك فإن هذا اللون هو الأسهل للعلاج ويمكن معالجة الألوان الأخرى باستخدام أجهزة ليزر معينة ، وفقًا لون الصبغة.

وأكدت الدكتورة شيماء الهوارى، أنه يتم تحديد عدد الجلسات العلاجية لإزالة الوشم وفقًا لحجم النقش ولونه فيمكن إزالة النقش من 2:4 جلسات علاجية، على الرغم من أنه قد تستدعي بعض الحالات المزيد من العلاجات ويختلف علاج إزالة الوشم بالليزر من مريض لآخر، وفقًا لسنه، حجم النقش ونوع النقش ولون بشرة المريض والعمق الذي تمكنت صبغة نقش الوشم من الوصول إليه ، فجميع هذه العوامل تؤثر أيضًا على طريقة الإزالة.