كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - بعد شهرين - محامى من إياهم فكر يقاضى رانيا بدوى بسبب فيديو الروبوت الجنسى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو بثته الإعلامية رانيا بدوي، تدعو فيه النساء إلى الاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ"الروبوت الجنسي".

وظهرت رانيا، وهي تروج للروبوت الجنسي، في برنامجها "كلام رنوش"، على موقع "يوتيوب"، حيث نصحت السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، داعية إلى استخدامه بديلا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.

وأشارت رانيا بدوي إلى أن الأسعار مثل أي سلعة تبدأ غالية، وبعدها "هيرخصوا ويرطرطوا"، والأسعار تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف دولار، ومن مميزاته أنه يقوم بكل الوظائف العضوية للرجل، محترف في استعمال المكواة، وأستاذ في تشطيب الحوض.

وتساءلت بدوي في سخرية: "الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته، غير أنه يغير الأنبوبة ويشغل السخان"، لتنتهي إلى القول، "يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك، واختاري اللي على مزاجك، قطع الرجل الطبيعي".

ورغم مرور شهرين على الفيديو ، الا ان أشرف فرحات، المحامي، قد قرر ان يتقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامية رانيا بدوي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ الذي قيد برقم 1230 لسنة 2019، عرائض النائب العام، أن المبلغ ضدها خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صوت وصورة عبر قناتها المسماة "كلام رنوش"، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء "الروبوت الجنسي"، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة والتي يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور.

وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، إحالة المبلغ ضدها للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل في حق المجتمع المصري أجمع، كما طالب بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول والادعاء مدنيا ضدها بمبلغ مليون جنيه مصري.