كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - تعرف علي إيرادات فيلم Bohemian Rhapsody

وصلت إيرادات فيلم bohemian Rhapsody، للنجم المصري رامي مالك، إلى ٨٠٢ مليون دولار امريكي حول العالم، وذلك بعد أيام قليلة من ترشح الفيلم لعدة جوائز في حفل الأوسكار الـ٩١.

وقال النجم المصري، في تصريحات صحفية سابقة لـ "Metro"، إنه أثناء التصوير القي المخرج براين سينجر بعض المعدات الكهربائية في وجهه إلى أن تدخلت شركة 20 Century Fox وأرسلت أحد ممثليها من أجل حل الأزمة بين المخرج ومالك.

ومن خلال هذا الفيلم ينافس رامي مالك على جائزة أفضل ممثل في الأوسكار مع برادلي كوبر عن فيلم A star is born وكريستيان بيل عن فيلم vice.

الفيلم من بطولة رامي مالك الذي يجسد شخصية المغني فريدي ميركوري في فريق الروك البريطاني Queen ، ويشارك في بطولته بن هاردي ، مايك مايرز، جوزيف مازيلو و غويليم لي.