كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - مدرب الأهلي : "الجميع على قلب رجل واحد"

محمد يوسف

تحدث محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صعوبة مباراة وادي دجلة المقرر لها غدًا الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه وادي دجلة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.

وقال يوسف خلال تصريحاته للموقع الرسمي: "مواجهة دجلة تبقى صعبة للغاية، خاصة أنها تأتي أمام منافس قوي".

وتابع: "وادي دجلة يمتلك جهازا فنيًا جيدًا ولاعبين مميزين، ولكن الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، من أجل المحافظة على سلسلة الانتصارات الأخيرة على المستوى المحلي".

وأضاف: "الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، وأيضًا استعادة عدد من اللاعبين المصابين بعد تعافيهم من الإصابة، بجانب اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق، وظهر هذا بشكل واضح في أداء الفريق، وتحديدًا في لقاء مصر للمقاصة الأخير".

وأوضح أن الفترة المقبلة مبشرة للغاية، خاصة مع اقتراب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يمهد الطريق لاكتمال الصفوف بنسبة كبيرة، الأمر الذي يسهل على الجهاز الفني بقيادة لاسارتي تطبيق سياسة التدوير بانسيابية شديدة بما يحقق الأهداف التي يتطلع الجهاز الفني لها، وذلك في ظل ضغط المباريات وخوض لقاء كل 4 أيام.

واختتم: " قدر الأهلي دائمًا يضعه تحت هذه الضغوط المستمرة بشأن توالي عدد المباريات التي يخوضها، ولكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق، بشأن الحفاظ على البطولات والتواجد دائمًا على منصات التتويج".