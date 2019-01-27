كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي بـ"الفيديو" قبل مباراة دجلة

لاسارتي

يعقد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر إقامة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة. ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة. وتشهد المحاضرة الفنية استعراض لقطات مجمعة لفريق دجلة؛ لشرح نقاط القوة والضعف في صفوفه ومراجعة خطة المباراة وطريقة اللعب. ويلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة مساء غد الإثنين في الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز. يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة المحلية برصيد 30 نقطة.

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