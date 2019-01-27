كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - أس: ريال مدريد يحضر مفاجأة لبديل مارسيلو

ريال مدريد

يحضر نادي ريال مدريد لمفاجأة من أجل لاعبه الشاب "سيرجيو ريجيلون" بديل "مارسيلو" بعد نجاحه في فرض اسمه على مدربه "سانتياجو سولاري" في المباريات.

وأصبح ظهور "ريجيلون" معتاد لجماهير ريال مدريد في المباريات الأخيرة على حساب البرازيلي، وهو ما دفع إدارة الملكي إلى التفكير لتجديد عقده.

وشارك "سيرجيو" حتى الآن مع مدربه الأرجنتيني في 701 دقيقة، وقام بتقديم أداء مميز يستحق عليه تجديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2020.

الأمر الأهم لدى نادي ريال مدريد هو أن في وجود ظهيره الشاب لم يدخل مرمى الفريق سوى 4 أهداف فقط، بمعدل هدف كل 201 دقيقة، وهو ما يؤكد على دوره في مساعدة زملاءه بالحفاظ على نظافة شباك ريال مدريد.

"ريجيلون" لعب مع سولاري 6 مباريات هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني، 3 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا ومباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا.