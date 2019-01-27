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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - ساويرس : شاركت في ثورة يناير وكل طموحي رؤية بلدي متقدمة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، أنه شارك في ثورة 25 يناير، ولم تكن له أي طموحات سوى رؤية مصر حرة وديمقراطية ومتقدمة وعادلة.
ووجه أحد متابعي ساويرس على "تويتر" سؤالًا له قال فيه: "أظن أن حضرتك من الأشخاص اللي كان لك طموحات ذاتية في هذه الثورة وللأسف لم تكتمل رغم أنك كنت بعيدا كل البعد عن المشاركة في ثورة يناير قبل اشتعالها نفس الإخوان ومع ذلك كان لك طموحات شخصية".
ورد سويرس قائلًا: "كلامك غلط.. شاركت ولم تكن لى أي طموحات سوى رؤية بلدى حرة ديمقراطية ومتقدمة وعادلة".
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