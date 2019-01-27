كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - تعرف على الأغنية الأكثر استماعًا في ألبوم حماقي

تصدرت أغنية «م البداية» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد «كل يوم من ده»، بعدما حققت 2 مليون و400 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت أغنية «خدني إليك» في المركز الثاني، برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

واختار حماقي أغنية "كل يوم من ده" لتكون "هيد الألبوم"، ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزال، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م البداية، ويا ستار".

ويتعاون حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبد الله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.