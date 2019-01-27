كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

سولاري

أعلن "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة اليوم أمام إسبانيول في الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد "كيلور نافاس" حارس مرمى الفريق و "خيسوس فاييخو" للإصابة، "ماركو أسينسيو"، "ألفارو أودريوزولا"، "ماريانو دياز"، "فيدي فالفيردي" بقرار فني.

بينما عاد "جاريث بيل" من جديد للظهور في القائمة بعد غياب عن الفريق بسبب إصابته أمام فياريال يوم 5 يناير الماضي.

لتضم القائمة وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لريال مدريد كلاً من:

حراسة المرمى: كورتوا، لوكا، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، براهيم، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.