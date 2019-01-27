كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - بيراميدز يوجه رسالة للتوأم بعد إقالتهما

حسام وإبراهيم حسن

وجه نادي بيراميدز رسالة إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد إقالتهما من الجهاز الفني للفريق الأول، يوم الخميس الماضي.

وقرر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز إقالة التوأم بعد التعادل مع الزمالك 3-3 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتوجه النادي بالشكر للتوأم والجهاز الفني على ما قدموه للفريق الأول لكرة القدم متمنين لهم المزيد من التوفيق في المرحلة المقبلة".

وكان بيرمديز قد أعلن أمس عن التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز. طالع التفاصيل من هنا

وقاد حسام حسن، بيراميدز في 11 مباراة، وحقق 6 انتصارات و5 تعادلات.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، خلفًا للزمالك المتصدر بـ42.