كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - نرمين ماهر تنضم لأسرة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"



انضمت نرمين ماهر لأسرة مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع، ومن المقرر أن تقدم شخصية كوميدية خلال المسلسل. مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي عبد المقصود، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان وإنتاج صادق الصباح، بطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف . يذكر أن آخر أعمال نرمين ماهر مسلسل سرايا حمدين أمام سامح حسين.

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