كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - فيديو..بريطانيا تختبر خدمة الروبوت لصف سيارات المسافرين في المطار
أعلن مطار جاتويك البريطاني بدء اختبار الروبوتات الذكية لمساعدة المسافرين في صف سياراتهم.
وبحسب ما ذكره موقع "سي. نت" الأمريكي، ستبدأ التجربة في شهر أغسطس المقبل في مرآب سيارات مطار جاتويك.
وستعمل تلك الروبوتات، التي تسمى "ستان" على استلام السيارة من مالكها، ومن ثم صفها بجانب السيارات الأخرى، دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.
ويذكر أن جاتويك ليس المطار الأول الذي يجرب هذه التقنية، حيث اكتملت بالفعل التجارب في مطار شارل ديجول في باريس، بالإضافة إلى مواقع أخرى بما في ذلك ليون بفرنسا ومدينة دوسلدورف الألمانية.
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