كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - متروبوليتان مصر تبرم تعاقدين جديدين مع البحر الأحمر للمقاولات وصن بريزم

أعلنت شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية والائتمانية، تعاقدها مع شركتي البحر الأحمر العالمية للمقاولات وذلك لتدبير تمويل بقيمة 210مليون جنيه، و شركة “Sun Prism” لزيادة رأس مالها العامل بـقيمة 3 مليون دولار.

وقال الدكتور خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر ، إن شركته تعاقدت مع شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتي تمتلك رصيد كبير من الاعمال في سوق المقاولات ورصف الطرق، وتعد من الشركات الكبري في هذا المجال حيث يتعدي إجمالي مبيعاتها الـ 200مليون جنيه.

وأوضح نجاتي، إن متروبوليتان مصر تسعي لتدبير تمويل بقيمة 210 مليون جنيه لصالح شركة البحر الاحمر عن طريق شركات الـتأجير التمويلي العاملة بالسوق المصرية لتمويل معدات الشركة التي تستخدمها في تنفيذ إعمالها الموكله إليها.

وأضاف نجاتي، إن شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات تمتلك قطعة أرض بمنطقة المهندسين وتستهدف خلال الفترة القادمة إقامة مبني إداري عليها يحتوي علي فندق علي مساحة 600م، مؤكداً ان متروبوليتان مصر تخاطب الشركات في الوقت الحالي لتدبير التمويل اللازم لإنشاء الفندق.

من جهته أكد اللواء مجدي أبو المجد مدير عام شركة متروبوليتان مصر، إن شركته تبحث في الوقت الحالي عن مستثمر لزيادة رأس مال شركة “Sun Prism” وهي أحدي الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية منذ أكثر من 15 عام وذلك بقيمة 3مليون دولار .

وأضاف أبو المجد، ان التمويل الممنوح للشركة من المستثمر سيكون عبارة عن زيادة في رأس المال فقط دون الاستحواذ علي أسهم وستستخدم شركة “Sun Prism” جزء من التمويل في تحديث وإحلال بعض معداتها لتواكب التكنولوجيا المتطورة الهائلة في هذا القطاع الهام، وجزء آخر لشراء خامات تكفي لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية علي مدار دورتين متتاليتين .