كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - بحكمة ورؤية السلطان قابوس المستنيرة.. بدء أعمال المؤتمر الوطني لـ"رؤية 2040"

انطلقت اليوم الأحد، أعمال "المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عُمان 2040" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد وبلورة "الرؤية المستقبلية عُمان 2040"، ومناقشة الملامح التفصيلية الأولية للرؤية واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى.

ويعتبر المؤتمر الذي يستمر يومين- منصة وطنية لمناقشة توظيف الآليات والممكنات المناسبة لتحقيق الرؤى، وفرصة لتبادل الأفكار ومناقشة أفضل الممارسات في جوانب التنمية المستدامة، كما يعد منصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها، ويتضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات حوارية لمناقشة الملامح التفصيلية الأولية لرؤية عُمان 2040، وجلستين حواريتين تتناولان دور المجتمع والشباب والحكومة في تحقيق الرؤية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

فيما سيشتمل برنامج اليوم الثاني للمؤتمر على أربع جلسات حوارية تتناول الأولى دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني، وتتمحور الجلسة الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته، فيما تتناول الجلسة الرابعة موضوع الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وسيقام على هامش فعاليات المؤتمر عدد من الأنشطة المصاحبة كالمعرض الذي يسلط الضوء على عدد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، بما يتوافق وتوجهات الرؤية المستقبلية نحو تعزيز الاستثمار وإيجاد مناخ ممكن للقطاع الخاص.

كما سيصاحب المؤتمر مُلتقى للشباب تحت عنوان "منصة شباب 2040"، يهدف إلى إشراك الشباب في اقتراح أفكار ومبادرات وحلول تساهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المستقبلية عُمان 2040.

يذكر أن المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية هو أحد المسارات والأنشطة الرئيسية المكملة لإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية، مع ضمان المشاركة المجتمعية الواسعة لكافة فئات المجتمع.