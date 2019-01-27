كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - مقتل 4 من رجال الامن في انفجار قنبلتين بشمال العراق

قالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة على الأقل من رجال الشرطة قُتلوا وأصيب 11 في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق يوم الأحد.

وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة.

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

ونفذ متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية هجمات في المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في ديسمبر كانون الأول عام 2017.

(رويترز)