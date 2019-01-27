كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم



واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. وعززت صعود مؤشرات البورصة، مشتريات المؤسسات المحلية والأفراد المصريين والأجانب، بينما اتجه صافي تعاملات العرب نحو البيع. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 2% مسجلا 13789 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 70"، للأسهم المتوسطة الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.33% مسجلا 674.73 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع انتشارا والذي يضم أسهم المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 0.57% مسجلا 1704.79 نقطة.

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