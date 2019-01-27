كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - أسعار الدواجن اليوم الأحد 27/ 1/ 2019

أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء والبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل المزارع والأسواق.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع بلغ 22 و23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ26 و27 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 33.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بـ38 و39 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر من الثروة الداجنة نحو 1.6 مليون طن ولا نحتاج سوى من 2% إلى 3% تقريبًا من الاستهلاك السنوي، بعدما كانت نسبة احتياجاتنا تمثل 5% سنويا، بعد الطفرة في قطاع الثروة الداجنة، وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة، إضافة إلى وجود خطة لاستغلال المحال العاملة في بيع الدواجن، وفي البيع المباشر للجمهور في شكل سلع مجمدة.