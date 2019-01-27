كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - مكتبة الإسكندرية تحتفل بإعادة افتتاح مسرح القبة السماوية

تحتفل مكتبة الإسكندرية بإعادة افتتاح مسرح القبة السماوية بقطاع التواصل الثقافي بعد شهور من الإغلاق، وذلك بعد إضافة طفرة تكنولوجية بنظام تشغيل العروض باستخدام أحدث تقنيات الليزر، بالإضافة إلى تجديدات بالقاعة لاستيعاب عدد أكبر من الجمهور. ويعد نظام التشغيل الجديد هو الأحدث في العالم بين نُظم تشغيل القُبب السماوية، حيث يوفر رؤية أكثر سطوعًا ووضوحًا وإبهارًا ومتعةً، ومحاكاةً أكثر واقعية.

يقام الافتتاح الرسمي يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، الساعة الخامسة مساءً في مسرح القُبة السماوية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مع عدد من الشخصيات العامة وضيوف الشرف، حيث يتضمن الحفل كلمات لبعض الشخصيات من الحضور، يليها فقرات متنوعة يتم خلالها استعراض مراحل التجديد وإمكانيات نظام التشغيل الجديد.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي بأن نظام التشغيل الجديد بالقبة السماوية يقدم مشاهدة أكثر متعةً وإبهاراً، مع الاحتفاظ بالشكل الخارجي الكروي المميز للقبة السماوية والذي تم تشييده مع مكتبة الإسكندرية، لتكون أداة تعليمية وتثقيفية تتناول العلوم المختلفة وعلى رأسها علم الفلك، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة العلمية المتناغمة والتي يتم إقامتها تحت مظلة مركز القبة السماوية العلمي والتي تساهم في بناء النشء ونشر العلوم بين مختلف الفئات العمرية.

وتعلن المكتبة أن مركز القبة السماوية سوف يبدأ في استقبال زيارات الجمهور من مختلف المراحل العمرية بداية من يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019.