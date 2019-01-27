كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - ننشر أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27/1/2019

شهدت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية، حالة من الثبات مع بداية تعاملات، اليوم، الأحد 27 يناير، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 820 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 833 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 810 جنيهات للطن، وسجل أسمنت السويس 813 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 823 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 810 جنيهًا للطن وأسمنت السويدي 833 جنيه للطن، وأسمنت النصر 810 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 810 جنيهات، وسجل أسمنت شورى 820 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طره وحلوان 818جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيها، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 733 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 733 للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 733 جنيها للطن، وأسمنت التوفير 733 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 860 جنيها للطن، وأسمنت قاهر البحار 870 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 858 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 860 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

واستقرت أسعار الجبس، وسجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 880 جنيهًا للطن.