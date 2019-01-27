كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - "الأهلى" و"مصر" و"التجارى الدولى" ضمن أقوى 500 علامة تجارية عالميًا

أظهر تقرير صادر عن مجلة "ذا بانكر" وجود 3 بنوك مصرية ضمن قائمة أقوى 500 علامة تجارية للبنوك حول العالم للعام 2019.

وأوضح التقرير، الصادر عن المجلة بالتعاون مع مؤسسة براند فاينانس، أن البنك الأهلي المصري جاء في المرتبة 292 لعام 2019، مقابل المرتبة 319 في العام الماضي.

وجاء بنك مصر في المرتبة 398 خلال 2019، بينما احتل البنك التجاري الدولي المرتبة 455 خلال العام الجاري لقائمة العلامات التجارية حول العالم،و ليتقدم بمرتبة واحدة عن العام الماضي.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك التجاري الدولي 11.6 مليار جنيه، موزعا على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.