كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان

يبدأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولته الثالثة في الصعيد بزيارة أسوان وتستمر يومين، حيث من المقرر أن تتضمن العديد من النشاطات منها زيارة لمشروع التمليك الجديد شركة كيما (2) يتفقد فيها مواقع العمل الانشائية التي تقوم بتنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاءات.

كما يقوم الوزير والمدير التنفيذي للمشروع بتسليم 2068 عاملا وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه بإجمالي مليون و340 ألف جنيه، كما يتفقد تنفيذ القافلة الطبية للعمالة غير المنتظمة بالشركة، حيث يتم الكشف الطبي علي الصدر وباطنة وعمل أشعة علي الصدر.

ويشهد وزير القوي العاملة توقيع بروتوكول "اتفاقية عمل جماعية" بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 5783 عاملا يعملون في 456 منشأة ، ويقوم بتسليم ماكينات خياطة للمرأة المعيلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، ويزور معرض المشغولات للمرأة المعيلة .

ومن المقرر أن يزور الوزير خلال زيارته أسوان مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان التي تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم يعمل بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين ، كما يسلم عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالمشروع ، بجانب تنفيذ قافلة طبية لهذه العمالة .