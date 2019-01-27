كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - إتفرج.. لقطات صادمة لعشيقة عريس تفضحه يوم زفافه

أقدمت عاشقة على فضح حبيبها لإحداث فوضى في يوم زفافه على عروس اخرى غيرها، حيث ظهرت في الكنيسة وهي ترتدي فستان زفاف وتنادى على عشيقها الخادع .

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، كانت العشيقة المخدوعة ترتدي ثوبًا أبيض كاملًا وقفازات، وسارت في مرر قاعة الزفاف بالكنيسة، واقتربت من عشيقها وعروسه وهما يقفان في الممر لفضح أمره أمام الجميع.

ويظهر فيديو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العاشقة وهي تصيح في العريس الذي يحاول يائساً تهدئتها، بعد أن فضحته أمام عروسته والحضور.

ويمكن سماع عبر الفيديو الضيوف في حفل الزفاف الذي اقيم بجنوب أفريقيا وهم يصرخون ، في حين يرفع آخرون هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور والفيديو لتلك الفضيحة.

فيما حاولت العشيقة الوصول إلى العروس، التي تبدو هادئة بشكل مدهش ، على ما يبدو لتحذيرها بشأن ما يشبه زوجها.