كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 12:59 مساءً - وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان مجمع إدارات التموين وسوق الأسماك الجديدة
يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لافتتاح مبنى مجمع إدارات ومكاتب تموين بورسعيد، الكائن بمنطقة الـ ٥٠٠٠ وحدة بنطاق حي الزهور.
ويشهد اللقاء أيضا افتتاح مجمع الأسماك الجديد، الكائن بمنطقة القنال الداخلي بحي العرب، وعدد من المشروعات الأخرى بالمحافظة.
وكان قد صرح محافظ بورسعيد، بأن سوق الأسماك الجديدة، تـعد نقلة كبري لمنظومة الخدمات بالمحافظة للمواطن وللعاملين في هذا المجال، لكونها نموذجا حضاريا يضاهى كبرى الأسواق.
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