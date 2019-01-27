مجموعة "رالف آند روسو" لربيع وصيف 2019.. كلاسيكية أنثوية راقية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تكونُ باريس المدينة التي بنت عليها العلامة التجارية صورتها الراقية، لكن أمريكا اللاتينية كانت موضوع مجموعة الهوت كوتور لربيع 2019.

زيّنت قبعات السومبريرو الواسعة بعض الإطلالات، كذلك بعض القطع والأحزمة على شكل ثعبان من الكريستال الأخضر والذهبي، بما في ذلك بدلة خضراء أنيقة.

وزيّنت كرات البوم بوم الملوّنة حواف الفستان الأسود المزيّن بالترتر بقصة البوستيير، وكذلك فستان التول الشفاف والمطرّز يدويًا بالخرز بنمط جلد التمساح ومزيّن بحزام أوبي أسود من جلد التمساح.

وتشملُ المجموعةُ إطلالاتٍ مزينةٍ بالأهداب بظلال الألوان المتدرّجة تُذكرنا بالبيناتاس، إلى جانب فساتين بيضاء مُتدفّقة مطرّزة برسوم الموز والمزيّنة بالخرز، وفستانٍ قصيرٍ من التول بفتحة جانبية على شكل قلب.

لم يكن المزاج العام للمجموعة فلكلوريًا للغاية، فقد ركّزت تمارا رالف على تصميم الأزياء الكلاسيكية الأنثوية القديمة ببراعة، مثل فساتين العمود الطويلة، فستان القفطان من الأورجانزا الحريرية الوردية المُقلّمة بريش النعام، وفستان الأميرة المصنوع من التول باللون الوردي الناعم.