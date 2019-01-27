كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - مارس المقبل.. طرح كراسات "منظومة المخلفات" بالعاصمة الإدارية

أعلن المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، خالد الحسينى أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل طرح كراسات الشروط على الشركات لتنفيذ منظومة الفرز وفصل وإعادة تدوير المخلفات بداخل العاصمة الادارية الجديدة والتي من المقرر أن يتم تنفيذها على أساس تكنولوجى عال دون تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى تخصيص 53 فدانا كمدفن صحي للمخلفات.

وأضاف المتحدث، في تصريحات أمس، أنه "تمت الموافقة على إنشاء شركة لإدارة الأصول العقارية تحول إليها ملكية المباني الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية الموجودة بوسط القاهرة والمقرر نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرا إلى هذه الشراكة ستتم بالتعاون بين وزارتي "الإسكان" و"المالية".

وأضاف الحسيني أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنفقت 35 مليار جنيه لإنشاء الحي الحكومي لنقل موظفي دواوين الوزارات إلى مقارهم الجديدة.