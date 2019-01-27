كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - إيربير وماهو يحصدان لقب زوجي الرجال بأستراليا المفتوحة

إيربير وماهو

فاز الفرنسيان بيير-أوج إيربير ونيكولا ماهو على الثنائي هنري كونتينن والأسترالي جون بيرز الفائز باللقب في 2017 بنتيجة 6-4 و7-6 لينالا لقبهما الأول في زوجي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

وبهذا الانتصار أضاف إيربير وماهو لقب ملبورن بارك إلى ألقاب الزوجي في أمريكا المفتوحة وويمبلدون وفرنسا المفتوحة ليحصدا جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

وحصل الزوجي الفرنسي، المصنف الخامس في البطولة، على الفرصة الوحيدة لكسر الإرسال في المباراة في المجموعة الأولى عندما خسر كونتينن إرساله عند التعادل 4-4 ثم حافظ إيربير على إرساله.

وحافظ كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية قبل أن يحسم إيربير وماهو المواجهة في ساعة و38 دقيقة بالانتصار في الشوط الفاصل باستاد رود ليفر أرينا.