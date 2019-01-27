كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 11:33 صباحاً - البريطاني بيرد ينتزع صدارة الترتيب العام لبطولة فورمولا ئي

سام بيرد

فاز البريطاني سام بيرد بالجولة الثالثة في بطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية في سانتياجو، الليلة الماضية، لينتزع صدارة الترتيب العام.

ويملك سائق فيرجين ريسينج 43 نقطة متقدما بنقطتين على البلجيكي جيروم دامبروسيو.

وأنهى دامبروسيو السباق في المركز التاسع مع ماهيندرا لكنه تقدم إلى الثامن بعد عقوبة ضد الأرجنتيني خوسيه-ماريا لوبيز، ليحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بيرد.

لكنه تعرض لعقوبة بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب تجاوزه السرعة المحددة مع وجود الأعلام التحذيرية ليتراجع إلى المركز العاشر.

وتصدر بيرد السباق قبل 11 لفة من النهاية بعد خروج السويسري سيباستيان بويمي الذي بدأ من مركز أول المنطلقين.

وصعد باسكال فيرلاين زميل دامبروسيو على منصة التتويج لأول مرة في موسمه الأول في البطولة بعدما احتل المركز الثاني فيما جاء دانييل أبت سائق أودي في المركز الثالث.

وأنهى أبت السباق على الحلبة في المركز الرابع خلف ألكسندر سيمز سائق بي.ام.دبليو الذي تعرض لعقوبة لتسببه في حادث اصطدام.

وانسحب الفرنسي جان-إيريك فيرن حامل اللقب بعد تعرضه لحادث اصطدام عند الانطلاق.

وفاز ثلاثة سائقين في ثلاثة سباقات من الموسم الخامس للبطولة حتى الآن.